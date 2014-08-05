THE HAUNTED: guarda un nuovo video

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Pippus
Venerdì 21 Luglio 2017, 13.15.41
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Si sente decisamente la mano di Ola in questa canzone, bella, non vedo l'ora che esca
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