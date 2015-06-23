      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Kobra And The Lotus
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/07/17
ADAGIO
Life

28/07/17
SHADOWSIDE
Shades of Humanity

28/07/17
NEXUL
Paradigm of Chaos

04/08/17
CURSED EARTH
Cycles of Grief Volume 1: Growth

04/08/17
BONEHUNTER
Sexual Panic Human Machine,

04/08/17
SEVEN SPIRES
Solveig

04/08/17
THE NIGHTS
The Nights

11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave

18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl

18/08/17
ULVEDHARR
Total War

CONCERTI

22/07/17
COLONY OPEN AIR (DAY 1)
PALA BRESCIA - BRESCIA

22/07/17
DREAM ROCK EVENT
SAN PANCRAZIO SALENTINO - BRINDISI

22/07/17
WINTERAGE
TEATRO BOTTO - SAVIGNONE (GE)

23/07/17
COLONY OPEN AIR (DAY 2)
PALA BRESCIA - BRESCIA

25/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
IPPODROMO CAPANNELLE - ROMA

26/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

26/07/17
UZEDA + SUDOKU KILLER
LA LAMPARA - PESCARA

28/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
VENOM INC + GUEST TBA
BARDANERIS - THIESI (SS)

29/07/17
PORTO LIVE METAL FEST
PORTO ANTICO - GENOVA
KOBRA AND THE LOTUS: guarda il nuovo video
22/07/2017 - 12:23 (24 letture)

ALTRE NOTIZIE
22/07/2017 - 12:23
KOBRA AND THE LOTUS: guarda il nuovo video
14/07/2017 - 13:44
KOBRA AND THE LOTUS: due date in Italia a novembre
29/04/2017 - 00:10
KOBRA AND THE LOTUS: disponibile il video di 'You Don’t Know'
17/03/2017 - 20:26
KOBRA AND THE LOTUS: ascolta il brano 'I Don't Know'
25/02/2017 - 12:36
KOBRA AND THE LOTUS: sample di un nuovo brano disponibile
18/02/2017 - 11:16
KOBRA AND THE LOTUS: i dettagli di 'Prevail I' in uscita a maggio e il nuovo singolo
11/09/2016 - 12:45
KOBRA AND THE LOTUS: disponibile il nuovo singolo
11/08/2016 - 17:34
KOBRA AND THE LOTUS: firmano per la Napalm Records
10/08/2015 - 18:23
KOBRA AND THE LOTUS: ascolta la cover dei Rush
23/06/2015 - 19:40
KOBRA AND THE LOTUS: online il nuovo video
ULTIME NOTIZIE
22/07/2017 - 13:31
EMORTUALIS: la tracklist dell'album di debutto
22/07/2017 - 12:39
EKTOMORF: disponibile un'anticipazione del nuovo DVD
22/07/2017 - 12:31
TREVOR AND THE WOLVES: concluse le registrazioni, ecco il titolo del disco
22/07/2017 - 12:23
ROCK METAL FEST: il bill definitivo della nona edizione
22/07/2017 - 12:11
SHADOWTHRONE: il lyric video di 'Seal of Opulence'
22/07/2017 - 11:48
ICE WAR: a settembre il primo album, ecco i dettagli e un brano
22/07/2017 - 11:39
ADVERSOR: le date del tour europeo
22/07/2017 - 11:36
CELESTE: i primi dettagli del nuovo album, guarda un video
22/07/2017 - 10:54
MARTY FRIEDMAN: online un altro brano
22/07/2017 - 10:49
UDO DIRKSCHNEIDER: disponibile il live video di 'Restless And Wild'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     