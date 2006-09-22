      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
L'artwork del Dvd
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/07/17
ADAGIO
Life

28/07/17
SHADOWSIDE
Shades of Humanity

28/07/17
NEXUL
Paradigm of Chaos

04/08/17
CURSED EARTH
Cycles of Grief Volume 1: Growth

04/08/17
BONEHUNTER
Sexual Panic Human Machine,

04/08/17
SEVEN SPIRES
Solveig

04/08/17
THE NIGHTS
The Nights

11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave

18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl

18/08/17
ULVEDHARR
Total War

CONCERTI

22/07/17
COLONY OPEN AIR (DAY 1)
PALA BRESCIA - BRESCIA

22/07/17
DREAM ROCK EVENT
SAN PANCRAZIO SALENTINO - BRINDISI

22/07/17
WINTERAGE
TEATRO BOTTO - SAVIGNONE (GE)

23/07/17
COLONY OPEN AIR (DAY 2)
PALA BRESCIA - BRESCIA

25/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
IPPODROMO CAPANNELLE - ROMA

26/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

26/07/17
UZEDA + SUDOKU KILLER
LA LAMPARA - PESCARA

28/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
VENOM INC + GUEST TBA
BARDANERIS - THIESI (SS)

29/07/17
PORTO LIVE METAL FEST
PORTO ANTICO - GENOVA
EKTOMORF: disponibile un'anticipazione del nuovo DVD
22/07/2017 - 12:39 (22 letture)

RECENSIONI
50
45
65
ARTICOLI
22/09/2006
Intervista
EKTOMORF
Parla Zoltán Farkas
 
ALTRE NOTIZIE
22/07/2017 - 12:39
EKTOMORF: disponibile un'anticipazione del nuovo DVD
01/04/2017 - 01:48
EKTOMORF: diffuso il trailer del nuovo live DVD
11/03/2017 - 01:45
EKTOMORF: in arrivo un nuovo live CD/DVD
21/10/2016 - 20:03
EKTOMORF: disponibile il nuovo video
23/10/2015 - 19:26
EKTOMORF: pubblicato il video di ''Holocaust''
25/09/2015 - 19:06
EKTOMORF: disponibile il lyric video del brano con George Fisher
01/09/2015 - 10:46
EKTOMORF: ad ottobre il nuovo disco, ecco i dettagli
28/07/2015 - 12:19
EKTOMORF: George Fisher è l'ospite speciale del prossimo disco
05/12/2014 - 19:55
EKTOMORF: nuovo video disponibile
04/04/2014 - 18:24
EKTOMORF: guarda il nuovo video
ULTIME NOTIZIE
22/07/2017 - 13:31
EMORTUALIS: la tracklist dell'album di debutto
22/07/2017 - 12:31
TREVOR AND THE WOLVES: concluse le registrazioni, ecco il titolo del disco
22/07/2017 - 12:23
ROCK METAL FEST: il bill definitivo della nona edizione
22/07/2017 - 12:23
KOBRA AND THE LOTUS: guarda il nuovo video
22/07/2017 - 12:11
SHADOWTHRONE: il lyric video di 'Seal of Opulence'
22/07/2017 - 11:48
ICE WAR: a settembre il primo album, ecco i dettagli e un brano
22/07/2017 - 11:39
ADVERSOR: le date del tour europeo
22/07/2017 - 11:36
CELESTE: i primi dettagli del nuovo album, guarda un video
22/07/2017 - 10:54
MARTY FRIEDMAN: online un altro brano
22/07/2017 - 10:49
UDO DIRKSCHNEIDER: disponibile il live video di 'Restless And Wild'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     