EXTREMA: ecco un live video con il nuovo cantante Tiziano Spigno

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22/07/2017 - 14:04 (89 letture)

Nicka
Sabato 22 Luglio 2017, 16.01.27
1
Cazzo...non si sente benissimo ma sembra un sostituto con i controcazzi...speriamo riescano a carburare bene e tirare fuori un grande album
RECENSIONI
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