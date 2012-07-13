      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/07/17
ADAGIO
Life

28/07/17
SHADOWSIDE
Shades of Humanity

28/07/17
NEXUL
Paradigm of Chaos

04/08/17
CURSED EARTH
Cycles of Grief Volume 1: Growth

04/08/17
BONEHUNTER
Sexual Panic Human Machine,

04/08/17
SEVEN SPIRES
Solveig

04/08/17
THE NIGHTS
The Nights

11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave

18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl

18/08/17
ULVEDHARR
Total War

CONCERTI

25/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
IPPODROMO CAPANNELLE - ROMA

26/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

26/07/17
UZEDA + SUDOKU KILLER
LA LAMPARA - PESCARA

28/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
VENOM INC + GUEST TBA
BARDANERIS - THIESI (SS)

29/07/17
PORTO LIVE METAL FEST
PORTO ANTICO - GENOVA

29/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 2)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
BASILICATA METAL FEST
CAVA DEL SOLE - MATERA

02/08/17
LACUNA COIL + TBA
AREA FESTE - FILAGO (BG)

05/08/17
ROOT + GUEST TBA
VILLA LYDIA - VINCHIATURO (CB)
MUNICIPAL WASTE: guarda il video di ''Breathe Grease''
24/07/2017 - 17:07 (110 letture)

klostridiumtetani
Lunedì 24 Luglio 2017, 20.23.48
4
'Na cagata pazzesca!
Vanessa Inc
Lunedì 24 Luglio 2017, 20.03.47
3
Lisa potremmo fare un video anche noi con i MW, chiapp&ALCOOL wow!
lisablack
Lunedì 24 Luglio 2017, 19.16.47
2
Video simpatico davvero, a me l'ultimo album è piaciuto!
jeffwaters
Lunedì 24 Luglio 2017, 18.48.17
1
ahahahahah...grandi MW...poi andare con la moto d'acqua in una piscina di 2 metri di diametro è il TOP
RECENSIONI
65
80
ARTICOLI
23/06/2017
Intervista
MUNICIPAL WASTE
Speed metal punk!
05/07/2016
Live Report
MUNICIPAL WASTE + CRIPPLE BASTARDS + GAME OVER
Circolo Magnolia, Milano, 29/06/2016
 
ALTRE NOTIZIE
24/07/2017 - 17:07
MUNICIPAL WASTE: guarda il video di ''Breathe Grease''
26/05/2017 - 11:47
MUNICIPAL WASTE: ascolta la titletrack del nuovo disco
28/04/2017 - 13:21
MUNICIPAL WASTE: ascolta il brano ''Amateur Sketch''
02/08/2016 - 18:07
SUICIDAL TENDENCIES: aggiunti Municipal Waste e Walls Of Jericho al tour
09/06/2016 - 19:32
MUNICIPAL WASTE: aggiunto un secondo chitarrista
02/06/2016 - 14:23
MUNICIPAL WASTE: morto l'ex-batterista Brandon Ferrell
21/12/2015 - 19:39
MUNICIPAL WASTE: aggiunta una data in Sardegna
16/12/2015 - 10:17
MUNICIPAL WASTE: confermate due date a giugno
23/11/2013 - 15:39
BAT: nuovo progetto con membri di Municipal Waste e D.R.I.
13/07/2012 - 08:06
REALITY GREY: in supporto ai Municipal Waste per entrambe le date italiane
ULTIME NOTIZIE
24/07/2017 - 21:10
ANTROPOFAGUS: il cantante Tya lascia la band
24/07/2017 - 20:47
QUIET RIOT: guarda il nuovo video
24/07/2017 - 19:06
EDEN`S CURSE: ascolta la versione ri-registrata di 'Fly Away'
24/07/2017 - 18:47
CAVALERA CONSPIRACY: annunciata la data di pubblicazione di 'Psychosis'
24/07/2017 - 18:03
MOTORHEAD: a settembre in uscita una raccolta di cover già edite
24/07/2017 - 16:19
DER WER EINER FREIHEIT: disponibile un nuovo brano
24/07/2017 - 16:21
CIRCUS MAXIMUS: online un altro estratto dal nuovo DVD
24/07/2017 - 15:25
ROGER WATERS: guarda il video di 'Wait For Her'
24/07/2017 - 15:22
THE CONTORTIONIST: online un altro brano
24/07/2017 - 15:02
METALLIZED: disponibili le playlist di Spotify di questa settimana
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     