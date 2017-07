BELPHEGOR: una data in Italia nel mese di ottobre

25/07/2017



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 3 Scusami, ma devo difendere il Colony. Ha detto che avrebbe ridotto gli eventi, non chiusi, specialmente ha scritto che le band piccole non avrebbero avuto più molto spazio al COlony, ma che i tour di nomi blasonati li avrebbe fatti sempre. Detto questo, il problema della poca affluenza al colony open air, secondo me è dovuta in parte anche al fatto che il 90% delle band, specialmente della domenica, sono in Italia praticamente sempre. 2 Giusto per confermare l attendibilta' di quanto detto dal Circolo Colony che con l'attivita' live aveva detto basta e vari piagnistei per il suo disastroso risultato con l appena concluso Colony (non piu) open air.... non ha smesso di lamentarsi da una parte e continua ad annunciare date dall altra. Un cane che si morde la coda ......Ma evidentemente la sagra delle stronzate e' ancora aperta.... Ne sentiremo delle belle a breve! Keep on bullshitting Bro' 1 Finalmente, non vengono mai in Italia...