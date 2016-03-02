TOMBS: ecco il video di 'Walk With Me in Nightmares'

26/07/17
ADAGIO
Life
28/07/17
NEXUL
Paradigm of Chaos
28/07/17
SHADOWSIDE
Shades of Humanity
04/08/17
BONEHUNTER
Sexual Panic Human Machine,
04/08/17
CURSED EARTH
Cycles of Grief Volume 1: Growth
04/08/17
THE NIGHTS
The Nights
04/08/17
SEVEN SPIRES
Solveig
11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave
18/08/17
ULVEDHARR
Total War
18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl
26/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)
26/07/17
UZEDA + SUDOKU KILLER
LA LAMPARA - PESCARA
28/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
29/07/17
VENOM INC + GUEST TBA
BARDANERIS - THIESI (SS)
29/07/17
PORTO LIVE METAL FEST
PORTO ANTICO - GENOVA
29/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 2)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
29/07/17
BASILICATA METAL FEST
CAVA DEL SOLE - MATERA
29/07/17
MARTYR LUCIFER
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)
02/08/17
LACUNA COIL + TBA
AREA FESTE - FILAGO (BG)
03/08/17
NIGHT OF MORBID METAL
CAFE' RETRO' - LAMEZIA TERME (CZ)