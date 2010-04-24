      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Flavio Gianello
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/07/17
ADAGIO
Life

28/07/17
NEXUL
Paradigm of Chaos

28/07/17
SHADOWSIDE
Shades of Humanity

04/08/17
BONEHUNTER
Sexual Panic Human Machine,

04/08/17
CURSED EARTH
Cycles of Grief Volume 1: Growth

04/08/17
THE NIGHTS
The Nights

04/08/17
SEVEN SPIRES
Solveig

11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave

18/08/17
ULVEDHARR
Total War

18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl

CONCERTI

26/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

26/07/17
UZEDA + SUDOKU KILLER
LA LAMPARA - PESCARA

28/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
VENOM INC + GUEST TBA
BARDANERIS - THIESI (SS)

29/07/17
PORTO LIVE METAL FEST
PORTO ANTICO - GENOVA

29/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 2)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
BASILICATA METAL FEST
CAVA DEL SOLE - MATERA

29/07/17
MARTYR LUCIFER
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)

02/08/17
LACUNA COIL + TBA
AREA FESTE - FILAGO (BG)

03/08/17
NIGHT OF MORBID METAL
CAFE' RETRO' - LAMEZIA TERME (CZ)
THEATRES DES VAMPIRES: cambio di chitarrista
26/07/2017 - 07:10 (18 letture)

RECENSIONI
70
81
80
75
66
70
ARTICOLI
18/05/2011
Live Report
THEATRES DES VAMPIRES + MOTHERSTONE + S.B.S.
Legend 54, Milano, 12/05/2011
12/05/2011
Live Report
THEATRES DES VAMPIRES + ENDAEMONA
Blackout, Roma, 07/05/2011
28/12/2010
Intervista
THEATRES DES VAMPIRES
Valzer al chiaro di luna
18/06/2010
Intervista
THEATRES DES VAMPIRES
Intervista col vampiro
04/05/2010
Live Report
THEATRES DES VAMPIRES + ELISEUM
Mac 2, Schio, 24/04/2010
 
ALTRE NOTIZIE
26/07/2017 - 07:10
THEATRES DES VAMPIRES: cambio di chitarrista
07/07/2017 - 12:06
THEATRES DES VAMPIRES: il videoclip del singolo 'Resurrection Mary'
15/06/2017 - 11:36
THEATRES DES VAMPIRES: il 15 settembre a Roma
30/09/2016 - 07:22
THEATRES DES VAMPIRES: ecco il video di 'Morgana Effect'
17/08/2016 - 19:34
THEATRES DES VAMPIRES: annunciati tracklist e artwork del nuovo disco
09/07/2016 - 10:18
THEATRES DES VAMPIRES: svelati i primi dettagli del nuovo disco
24/01/2016 - 22:13
THEATRES DES VAMPIRES: ufficializzato il nuovo chitarrista
12/06/2013 - 23:04
METAL CAMP SICILY: fuori i Theatres Des Vampires, dentro i DGM
28/04/2013 - 22:04
METAL CAMP SICILY: confermati Aborym, Theatres des Vampires e molti altri
15/10/2012 - 09:45
HALLOWEEN NIGHT: a Rozzano con Theatres Des Vampires ed altri!
ULTIME NOTIZIE
26/07/2017 - 07:03
TOMBS: ecco il video di 'Walk With Me in Nightmares'
26/07/2017 - 06:59
VULTURE INDUSTRIES: ascolta un nuovo brano
26/07/2017 - 06:55
SCANNER: ad agosto in arrivo una doppia raccolta
25/07/2017 - 21:07
WINTERSUN: disponibile un altro lyric video
25/07/2017 - 18:45
GENOCIDE PACT: firmano per la Relapse Records
25/07/2017 - 18:38
MORBID ANGEL: a dicembre live a Bologna
25/07/2017 - 18:13
ALICE COOPER: online i samples di 'Paranormal'
25/07/2017 - 18:09
ACCEPT: a gennaio in Italia per una data
25/07/2017 - 15:17
BELPHEGOR: una data in Italia nel mese di ottobre
25/07/2017 - 14:59
MAKE THEM SUFFER: nuovo brano ascoltabile in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     