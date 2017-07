MASTERPLAN: disponibile la cover di 'Mr. Ego'

Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 Al di là dell'inutilità devo dire che almeno questa traccia non è male. La migliore sentita finora. Certamente anche Escalation 666 rispetto a The chance era migliore. Il cantante ha un timbro più vicino a Deris che a Kiske, ma anche questa non è una novità. 1 Tutto sommato a me sto progetto piace. Anche se in questa canzone ci sono frammenti in cui il cantante assomiglia molto a Deris. Penso che mi procurerò il cd, la tracklist è valida, ma anche solo come supporto a Grapow, che reputo un ottimo musicista e non capisco la sua esclusione dalla reunion delle Zucche.