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28/07/17
SHADOWSIDE
Shades of Humanity

28/07/17
NEXUL
Paradigm of Chaos

04/08/17
BONEHUNTER
Sexual Panic Human Machine,

04/08/17
THE NIGHTS
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04/08/17
CURSED EARTH
Cycles of Grief Volume 1: Growth

04/08/17
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Solveig

11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave

18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl

18/08/17
ULVEDHARR
Total War

19/08/17
MY TURN
My Turn

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28/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
VENOM INC + GUEST TBA
BARDANERIS - THIESI (SS)

29/07/17
PORTO LIVE METAL FEST
PORTO ANTICO - GENOVA

29/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 2)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
BASILICATA METAL FEST
CAVA DEL SOLE - MATERA

29/07/17
MARTYR LUCIFER
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)

02/08/17
LACUNA COIL + TBA
AREA FESTE - FILAGO (BG)

03/08/17
NIGHT OF MORBID METAL
CAFE' RETRO' - LAMEZIA TERME (CZ)

05/08/17
ROOT + GUEST TBA
VILLA LYDIA - VINCHIATURO (CB)

05/08/17
METAL FOR EMERGENCY
AREA FESTE - FILAGO (BG)
DYSCARNATE: ecco il video di 'Iron Strengthens Iron'
28/07/2017 - 06:53 (12 letture)

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CRIMFALL: disponibile un nuovo brano
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