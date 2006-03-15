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28/07/17
SHADOWSIDE
Shades of Humanity

28/07/17
NEXUL
Paradigm of Chaos

04/08/17
CURSED EARTH
Cycles of Grief Volume 1: Growth

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28/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
VENOM INC + MY MISSES
BARDANERIS - THIESI (SS)

29/07/17
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29/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 2)
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29/07/17
BASILICATA METAL FEST
CAVA DEL SOLE - MATERA

29/07/17
MARTYR LUCIFER
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)

02/08/17
LACUNA COIL + TBA
AREA FESTE - FILAGO (BG)

03/08/17
NIGHT OF MORBID METAL
CAFE' RETRO' - LAMEZIA TERME (CZ)

05/08/17
ROOT + GUEST TBA
VILLA LYDIA - VINCHIATURO (CB)

05/08/17
METAL FOR EMERGENCY
AREA FESTE - FILAGO (BG)
RAGE: ecco il video di 'Seasons of the Black'
28/07/2017 - 14:00 (39 letture)

RECENSIONI
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29/06/2017
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09/02/2017
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Bari, Demodé Club, 04/02/2017
10/11/2016
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10/12/2014
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08/03/2014
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08/03/2012
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25/04/2011
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