ELUVEITIE: guarda il video di 'Lvgvs'

28/07/2017 - 16:33 (78 letture)



Diego Trubia "Er Trucido" 5 Neanche a farlo apposta, ho guardato poco fa Avalanche dei Cellar Darling. Devo ancora farmi una idea precisa, perché non mi ha colpito, ma tutto sommato mi è piaciuta XD trovo che abbiano trovato un sound personale e diverso dal solito, quindi credo che mi necessiterà più tempo per capirli bene, comunque promossi sia loro che gli Eluveitie \,,/ 4 Molto bene, alla faccia di chi li dava per spacciati...anche se in fatto di bellezza la ghirondista è una spanna avanti a tutti 3 per me l'attuale ghirondista poi è proprio bellissima! In realtà concordo con entrambi i commenti qui sotto, ma vocalmente lei mi sembra molto "incerta", pur avendo un bel timbro, o almeno è questo che mi trasmette il brano (che non brilla per originalità tra l'altro, al contrario dell'intrero disco di Anna, Ivo e Merlin). In ogni caso una discreta quantità di gnagna che si guarda sempre volentieriper me l'attuale ghirondista poi è proprio bellissima! 2 Preferisco lo split di Anna ivo e merlin 1 Come il precedente singolo, mi piace molto. La nuova cantante, oltre che essere bellissima, è anche brava, ha una voce perfetta per questo stile.