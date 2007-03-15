TEN: ecco il video di 'Jekyll And Hyde'

04/08/17
SEVEN SPIRES
Solveig
04/08/17
BONEHUNTER
Sexual Panic Human Machine,
04/08/17
CURSED EARTH
Cycles of Grief Volume 1: Growth
04/08/17
THE NIGHTS
The Nights
11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave
11/08/17
KICKIN VALENTINA
Imaginary Creatures
18/08/17
ULVEDHARR
Total War
18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl
19/08/17
MY TURN
My Turn
21/08/17
BATTLE RAIDER
Battle Raider
02/08/17
LACUNA COIL + TBA
AREA FESTE - FILAGO (BG)
03/08/17
NIGHT OF MORBID METAL
CAFE' RETRO' - LAMEZIA TERME (CZ)
05/08/17
ROOT + GUEST TBA
VILLA LYDIA - VINCHIATURO (CB)
05/08/17
METAL FOR EMERGENCY
AREA FESTE - FILAGO (BG)
05/08/17
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
AUDITORIUM N. RAGUSA - MARINA DI MODICA (RG)
06/08/17
BLUE ROSE FEST
PARCO LA BRESSANELLA - CUSANO MILANINO (MI)
06/08/17
PINO SCOTTO & ROCKY HORROR + GUESTS
GROOVE LIVE CLUB - FOGGIA
07/08/17
AMON AMARTH + ARCH ENEMY
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE
08/08/17
MEGADETH + GUESTS TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
08/08/17
RIVAL SONS + MOTELNOIRE
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE