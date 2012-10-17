      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina di The Forest Seasons
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

04/08/17
SEVEN SPIRES
Solveig

04/08/17
BONEHUNTER
Sexual Panic Human Machine,

04/08/17
THE NIGHTS
The Nights

04/08/17
CURSED EARTH
Cycles of Grief Volume 1: Growth

11/08/17
KICKIN VALENTINA
Imaginary Creatures

11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave

18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl

18/08/17
ULVEDHARR
Total War

19/08/17
MY TURN
My Turn

21/08/17
BATTLE RAIDER
Battle Raider

CONCERTI

02/08/17
LACUNA COIL + TBA
AREA FESTE - FILAGO (BG)

03/08/17
NIGHT OF MORBID METAL
CAFE' RETRO' - LAMEZIA TERME (CZ)

05/08/17
ROOT + GUEST TBA
VILLA LYDIA - VINCHIATURO (CB)

05/08/17
METAL FOR EMERGENCY
AREA FESTE - FILAGO (BG)

05/08/17
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
AUDITORIUM N. RAGUSA - MARINA DI MODICA (RG)

06/08/17
BLUE ROSE FEST
PARCO LA BRESSANELLA - CUSANO MILANINO (MI)

06/08/17
PINO SCOTTO & ROCKY HORROR + GUESTS
GROOVE LIVE CLUB - FOGGIA

07/08/17
AMON AMARTH + ARCH ENEMY
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE

08/08/17
MEGADETH + GUESTS TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

08/08/17
RIVAL SONS + MOTELNOIRE
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE
WINTERSUN: il lyric video di 'Eternal Darkness (Autumn)'
02/08/2017 - 11:20 (49 letture)

RECENSIONI
90
ARTICOLI
15/02/2017
Intervista
WINTERSUN
Epicità pura
17/10/2012
Intervista
WINTERSUN
Il tempo del raccolto?
 
ALTRE NOTIZIE
02/08/2017 - 11:20
WINTERSUN: il lyric video di 'Eternal Darkness (Autumn)'
25/07/2017 - 21:07
WINTERSUN: disponibile un altro lyric video
21/07/2017 - 11:47
WINTERSUN: diffuso il nuovo lyric video
15/07/2017 - 11:48
WINTERSUN: il brano 'Beautiful Death' dal Live at Tuska
05/07/2017 - 12:02
WINTERSUN: annunciate due date in Italia
27/05/2017 - 10:24
WINTERSUN: 'The Forest Seasons' uscirà il 21 luglio
13/04/2017 - 13:39
WINTERSUN: annunciato il nuovo chitarrista
17/02/2017 - 11:44
COLONY OPEN AIR: aggiunti i Wintersun
01/02/2017 - 13:20
WINTERSUN: ecco la copertina di 'The Forest Seasons'
18/01/2017 - 18:05
WINTERSUN: diffusa la tracklist del nuovo disco
ULTIME NOTIZIE
02/08/2017 - 11:38
KRASHAH: debuttano ad ottobre, ecco il singolo
02/08/2017 - 11:27
CITIES OF MARS: nuovo album a settembre, ecco i dettagli
02/08/2017 - 11:17
RORY GALLAGHER: in arrivo un libro sulla sua biografia
02/08/2017 - 07:25
OBITUARY: ecco il video di 'Sentence Day'
02/08/2017 - 07:19
EINDHOVEN METAL MEETING: completato il programma del festival
02/08/2017 - 07:08
SONS OF APOLLO: nuovo super-gruppo con Mike Portnoy, Derek Sherinian ed altri
02/08/2017 - 06:55
TYKETTO: ad ottobre il primo live album
01/08/2017 - 18:52
WITHERFALL: firmano per Century Media Records
01/08/2017 - 18:48
STEELHEART: guarda il video di 'You Got Me Twisted'
01/08/2017 - 18:20
BLOOD INCANTATION: ad ottobre una data in Italia
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     