      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
la copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

04/08/17
SEVEN SPIRES
Solveig

04/08/17
BONEHUNTER
Sexual Panic Human Machine,

04/08/17
CURSED EARTH
Cycles of Grief Volume 1: Growth

04/08/17
THE NIGHTS
The Nights

11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave

11/08/17
KICKIN VALENTINA
Imaginary Creatures

18/08/17
ULVEDHARR
Total War

18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl

19/08/17
MY TURN
My Turn

21/08/17
BATTLE RAIDER
Battle Raider

CONCERTI

02/08/17
LACUNA COIL + TBA
AREA FESTE - FILAGO (BG)

03/08/17
NIGHT OF MORBID METAL
CAFE' RETRO' - LAMEZIA TERME (CZ)

05/08/17
ROOT + GUEST TBA
VILLA LYDIA - VINCHIATURO (CB)

05/08/17
METAL FOR EMERGENCY
AREA FESTE - FILAGO (BG)

05/08/17
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
AUDITORIUM N. RAGUSA - MARINA DI MODICA (RG)

06/08/17
BLUE ROSE FEST
PARCO LA BRESSANELLA - CUSANO MILANINO (MI)

06/08/17
PINO SCOTTO & ROCKY HORROR + GUESTS
GROOVE LIVE CLUB - FOGGIA

07/08/17
AMON AMARTH + ARCH ENEMY
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE

08/08/17
MEGADETH + GUESTS TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

08/08/17
RIVAL SONS + MOTELNOIRE
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE
BLACK COUNTRY COMMUNION: diffuso il nuovo video
02/08/2017 - 18:31 (78 letture)

Rob Fleming
Mercoledì 2 Agosto 2017, 19.48.16
2
Per chi non ha mai ascoltato Still of the night - Black Dog - Oh well...Al di là della provocazione, chiedo solamente: "Ma cosa se ne fanno di Derek Sherinian?!?".
LORIN
Mercoledì 2 Agosto 2017, 19.34.32
1
Sempre molto bravi e bigGlenn è la dimostrazione vivente che la droga fa bene.
RECENSIONI
83
88
ALTRE NOTIZIE
02/08/2017 - 18:31
BLACK COUNTRY COMMUNION: diffuso il nuovo video
31/07/2017 - 18:05
BLACK COUNTRY COMMUNION: svelati i dettagli del quarto disco
31/10/2016 - 20:00
BLACK COUNTRY COMMUNION: nuovo disco a maggio 2017
06/09/2016 - 15:10
BLACK COUNTRY COMMUNION: al lavoro sul nuovo album
21/07/2013 - 17:08
BLACK COUNTRY COMMUNION: Bonamassa, ''Farei un altro album subito!''
24/03/2013 - 10:37
BLACK COUNTRY COMMUNION: si sciolgono
29/09/2012 - 13:01
BLACK COUNTRY COMMUNION: terzo video dallo studio disponibile
19/09/2012 - 15:35
BLACK COUNTRY COMMUNION: nuovo brano scaricabile ed ascoltabile
12/09/2012 - 12:06
BLACK COUNTRY COMMUNION: primo video dallo studio disponibile
04/09/2012 - 22:07
BLACK COUNTRY COMMUNION: 'Afterglow' sarà l'ultimo disco?
ULTIME NOTIZIE
02/08/2017 - 15:34
SONS OF TEXAS: tornano a settembre con 'Forged By Fortitude'
02/08/2017 - 15:23
IMMOLATION: due date in Italia a settembre
02/08/2017 - 15:09
ARCANE ROOTS: i Toska apriranno la data di Milano
02/08/2017 - 11:38
KRASHAH: debuttano ad ottobre, ecco il singolo
02/08/2017 - 11:27
CITIES OF MARS: nuovo album a settembre, ecco i dettagli
02/08/2017 - 11:17
RORY GALLAGHER: in arrivo un libro sulla sua biografia
02/08/2017 - 11:20
WINTERSUN: il lyric video di 'Eternal Darkness (Autumn)'
02/08/2017 - 07:25
OBITUARY: ecco il video di 'Sentence Day'
02/08/2017 - 07:19
EINDHOVEN METAL MEETING: completato il programma del festival
02/08/2017 - 07:08
SONS OF APOLLO: nuovo super-gruppo con Mike Portnoy, Derek Sherinian ed altri
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     