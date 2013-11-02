      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
The Darkness
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave

11/08/17
KICKIN VALENTINA
Imaginary Creatures

18/08/17
ULVEDHARR
Total War

18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl

19/08/17
MY TURN
My Turn

21/08/17
BATTLE RAIDER
Battle Raider

24/08/17
PAGAN ALTAR
The Room of Shadows

25/08/17
MORBID EVILS
Deceases

25/08/17
PORTRAIT
Burn the World

25/08/17
KAL-EL
Astrodoomeda

CONCERTI

05/08/17
ROOT + GUEST TBA
VILLA LYDIA - VINCHIATURO (CB)

05/08/17
METAL FOR EMERGENCY
AREA FESTE - FILAGO (BG)

05/08/17
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
AUDITORIUM N. RAGUSA - MARINA DI MODICA (RG)

06/08/17
BLUE ROSE FEST
PARCO LA BRESSANELLA - CUSANO MILANINO (MI)

06/08/17
PINO SCOTTO & ROCKY HORROR + GUESTS
GROOVE LIVE CLUB - FOGGIA

07/08/17
AMON AMARTH + ARCH ENEMY
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE

08/08/17
MEGADETH + GUESTS TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

08/08/17
RIVAL SONS + MOTELNOIRE
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE

09/08/17
POSSESSED + SUDDEN DEATH
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)

12/08/17
GARGANO ROCK FEST
PIAZZA IV NOVEMBRE - SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
THE DARKNESS: guarda il nuovo video
05/08/2017 - 14:48 (59 letture)

LAMBRUSCORE
Sabato 5 Agosto 2017, 17.14.33
1
Meno male che non sono i Darkness tedeschi, mi stava venendo un colpo, quando ho visto il baffone vestito di verde...mo mama...
RECENSIONI
85
ARTICOLI
08/11/2013
Live Report
THE DARKNESS + RHYME
Orion Live Club, Ciampino (RM), 02/11/2013
 
ALTRE NOTIZIE
05/08/2017 - 14:48
THE DARKNESS: guarda il nuovo video
22/07/2017 - 10:33
THE DARKNESS: ad ottobre il nuovo disco, ecco i dettagli ed un brano
22/05/2017 - 10:35
THE DARKNESS: aggiunte tre date a novembre
14/02/2017 - 11:26
THE DARKNESS: una data in Italia nel mese di luglio
18/09/2016 - 10:29
KAYSER: il video di 'Through the Darkness'
13/06/2016 - 13:00
DOUBLE MALT: di spalla ai The Darkness il 9 luglio
31/05/2016 - 11:01
HANGARVAIN: di spalla ai The Darkness per la data di Avezzano
30/03/2016 - 11:25
THE DARKNESS: una data in Italia a luglio
19/11/2015 - 20:15
THE DARKNESS: guarda il video di un nuovo brano
31/08/2015 - 10:59
THE DARKNESS: tre date in Italia a gennaio dell'anno prossimo
ULTIME NOTIZIE
05/08/2017 - 14:55
PAGANIZER: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
05/08/2017 - 14:42
GOTHMINISTER: ad ottobre il sesto disco
05/08/2017 - 14:33
END OF GREEN: disponibile il video di 'Dark Side Of The Sun'
05/08/2017 - 11:14
METAL INPALA: a settembre la seconda edizione, ecco il programma
05/08/2017 - 11:03
AUTOGRAPH: firmano per la EMP Label Group, album ad ottobre
05/08/2017 - 10:54
THE ROOMMATES: online il nuovo video
05/08/2017 - 10:48
ALAZKA: ecco la clip di 'Ghost'
05/08/2017 - 07:10
SIKTH: disponibile il nuovo video
05/08/2017 - 07:04
SPAWN OF POSSESSION: annunciato lo scioglimento
04/08/2017 - 20:21
CALIGULA`S HORSE: i dettagli del nuovo album, ascolta un brano
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     