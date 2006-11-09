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11/08/17
THE LURKING FEAR
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18/08/17
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18/08/17
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21/08/17
BATTLE RAIDER
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The Room of Shadows

25/08/17
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25/08/17
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Amain

25/08/17
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08/08/17
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CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

08/08/17
RIVAL SONS + MOTELNOIRE
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE

09/08/17
POSSESSED + SUDDEN DEATH
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12/08/17
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PIAZZA IV NOVEMBRE - SAN NICANDRO GARGANICO (FG)

12/08/17
SPONGSTOCK
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)

13/08/17
HIGH ON FIRE
MUSICA W FESTIVAL - CASTELLINA MARITTMA (PI)

17/08/17
CONAN
I-WANT STUDIOS - Sacro Cuore di Romano d'Ezzelino (VI)

17/08/17
CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN + SPIRITUAL FRONT + SOVIET SOVIET + OTHER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)

17/08/17
TERROR
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)

18/08/17
GRAVE + AURA NOIR + DARK LUNACY + OTHER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
MASTODON: una data in Italia
07/08/2017 - 12:22 (339 letture)

Hellion
Lunedì 7 Agosto 2017, 15.39.35
3
Ecco, bravo.
Buried Alive
Lunedì 7 Agosto 2017, 12.45.31
2
Hellion non è che vanno capiti, non vanno sopravalutati come molti fanno / hanno fatto. Apprezzabilissimi ma non sono certo quei fenomeni che alcuni spacciano, come i Vektor.
Hellion
Lunedì 7 Agosto 2017, 12.30.05
1
Mai capiti, ammetto il mio limite.
RECENSIONI
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Estragon, Bologna - 10/06/15
14/12/2014
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02/07/2012
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30/06/2009
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09/11/2006
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