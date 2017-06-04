PROPHETS OF RAGE: disponibile un altro brano

11/08/17
KICKIN VALENTINA
Imaginary Creatures
11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave
18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl
18/08/17
ULVEDHARR
Total War
19/08/17
MY TURN
My Turn
21/08/17
BATTLE RAIDER
Battle Raider
24/08/17
PAGAN ALTAR
The Room of Shadows
25/08/17
THE NEW ROSES
One More for the Road
25/08/17
CRIMFALL
Amain
25/08/17
UNSEEN FAITH
Lost World
08/08/17
MEGADETH + GUESTS TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
08/08/17
RIVAL SONS + MOTELNOIRE
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE
09/08/17
POSSESSED + SUDDEN DEATH
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
12/08/17
GARGANO ROCK FEST
PIAZZA IV NOVEMBRE - SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
12/08/17
SPONGSTOCK
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)
13/08/17
HIGH ON FIRE
MUSICA W FESTIVAL - CASTELLINA MARITTMA (PI)
17/08/17
CONAN
I-WANT STUDIOS - Sacro Cuore di Romano d'Ezzelino (VI)
17/08/17
CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN + SPIRITUAL FRONT + SOVIET SOVIET + OTHER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
17/08/17
TERROR
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)
18/08/17
GRAVE + AURA NOIR + DARK LUNACY + OTHER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)