      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Silent Moriah
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/08/17
KICKIN VALENTINA
Imaginary Creatures

11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave

18/08/17
ULVEDHARR
Total War

18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl

19/08/17
MY TURN
My Turn

21/08/17
BATTLE RAIDER
Battle Raider

24/08/17
PAGAN ALTAR
The Room of Shadows

25/08/17
QUEENS OF THE STONE AGE
Villains

25/08/17
CRIMFALL
Amain

25/08/17
THE NEW ROSES
One More for the Road

CONCERTI

12/08/17
GARGANO ROCK FEST
PIAZZA IV NOVEMBRE - SAN NICANDRO GARGANICO (FG)

12/08/17
SPONGSTOCK
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)

13/08/17
HIGH ON FIRE
MUSICA W FESTIVAL - CASTELLINA MARITTMA (PI)

17/08/17
CONAN
I-WANT STUDIOS - Sacro Cuore di Romano d'Ezzelino (VI)

17/08/17
CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN + SPIRITUAL FRONT + SOVIET SOVIET + OTHER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)

17/08/17
TERROR
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)

18/08/17
GRAVE + AURA NOIR + DARK LUNACY + OTHER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)

18/08/17
ROCK METAL FEST
ZONA INDUSTRIALE - PULSANO (TA)

19/08/17
WHILE SHE SLEEPS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

19/08/17
IMPALED NAZARENE + SLAPSHOT + MARTYRDOD
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
SILENT MORIAH: ecco il video del singolo
10/08/2017 - 11:24 (22 letture)

ALTRE NOTIZIE
10/08/2017 - 11:24
SILENT MORIAH: ecco il video del singolo
ULTIME NOTIZIE
10/08/2017 - 11:58
RUSSKAJA: online il video di ''Alive''
10/08/2017 - 11:32
FROM NORTH: ecco i sampler dell'album di debutto
10/08/2017 - 11:07
UNEVEN STRUCTURE: una data a Milano ad ottobre
10/08/2017 - 10:54
COLLEMETAL: il programma della terza edizione
10/08/2017 - 10:46
TEMPERANCE: disponibile un estratto dal loro primo DVD
10/08/2017 - 10:38
ICE WAR: ecco il video di 'Battle Zone'
09/08/2017 - 19:57
ROBIN BECK: disponibile il video di 'Love Is Coming'
09/08/2017 - 19:53
IMPUREZA: nuovo brano ascoltabile in streaming
09/08/2017 - 19:47
EXHUMED: annunciato il nuovo disco, ecco i dettagli ed un brano
09/08/2017 - 19:34
NERVECELL: ecco il lyric video del brano 'D.N.A. (Diruo Nocens Acervus)'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     