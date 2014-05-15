USNEA: ecco il video di ''Pyrrhic Victory''

11/08/17
KICKIN VALENTINA
Imaginary Creatures
11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave
18/08/17
ULVEDHARR
Total War
18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl
19/08/17
MY TURN
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21/08/17
BATTLE RAIDER
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24/08/17
PAGAN ALTAR
The Room of Shadows
25/08/17
QUEENS OF THE STONE AGE
Villains
25/08/17
CRIMFALL
Amain
25/08/17
THE NEW ROSES
One More for the Road
12/08/17
GARGANO ROCK FEST
PIAZZA IV NOVEMBRE - SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
12/08/17
SPONGSTOCK
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)
13/08/17
HIGH ON FIRE
MUSICA W FESTIVAL - CASTELLINA MARITTMA (PI)
17/08/17
CONAN
I-WANT STUDIOS - Sacro Cuore di Romano d'Ezzelino (VI)
17/08/17
CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN + SPIRITUAL FRONT + SOVIET SOVIET + OTHER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
17/08/17
TERROR
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)
18/08/17
GRAVE + AURA NOIR + DARK LUNACY + OTHER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
18/08/17
ROCK METAL FEST
ZONA INDUSTRIALE - PULSANO (TA)
19/08/17
WHILE SHE SLEEPS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
19/08/17
IMPALED NAZARENE + SLAPSHOT + MARTYRDOD
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)