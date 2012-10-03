      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/08/17
KICKIN VALENTINA
Imaginary Creatures

11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave

18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl

18/08/17
ULVEDHARR
Total War

19/08/17
MY TURN
My Turn

21/08/17
BATTLE RAIDER
Battle Raider

24/08/17
PAGAN ALTAR
The Room of Shadows

25/08/17
THE NEW ROSES
One More for the Road

25/08/17
CRIMFALL
Amain

25/08/17
QUEENS OF THE STONE AGE
Villains

CONCERTI

12/08/17
GARGANO ROCK FEST
PIAZZA IV NOVEMBRE - SAN NICANDRO GARGANICO (FG)

12/08/17
SPONGSTOCK
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)

13/08/17
HIGH ON FIRE
MUSICA W FESTIVAL - CASTELLINA MARITTMA (PI)

17/08/17
CONAN
I-WANT STUDIOS - Sacro Cuore di Romano d'Ezzelino (VI)

17/08/17
CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN + SPIRITUAL FRONT + SOVIET SOVIET + OTHER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)

17/08/17
TERROR
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)

18/08/17
GRAVE + AURA NOIR + DARK LUNACY + OTHER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)

18/08/17
ROCK METAL FEST
ZONA INDUSTRIALE - PULSANO (TA)

19/08/17
WHILE SHE SLEEPS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

19/08/17
IMPALED NAZARENE + SLAPSHOT + MARTYRDOD
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
ENSLAVED: online il video della nuova ''Storm Son''
11/08/2017 - 16:32 (161 letture)

therox68
Venerdì 11 Agosto 2017, 18.27.18
1
Fantastico, diventano sempre più bravi. A costruire, a rifinire ,a smussare, ad arrangiare, a levigare. A suonare.
RECENSIONI
92
75
77
87
80
78
82
87
90
90
ARTICOLI
01/11/2016
Live Report
ENSLAVED + NE OBLIVISCARIS + OCEANS OF SLUMBER
Traffic Live Club, Roma, 27/10/2016
03/10/2012
Intervista
ENSLAVED
Spirito prog
 
ALTRE NOTIZIE
11/08/2017 - 16:32
ENSLAVED: online il video della nuova ''Storm Son''
07/08/2017 - 18:53
ENSLAVED: annunciati i dettagli del nuovo album
13/07/2017 - 11:49
ENSLAVED: annunciato il nuovo tour europeo
04/07/2017 - 19:55
ENSLAVED: terminati i lavori sul nuovo disco
24/05/2017 - 10:39
ENSLAVED: terminate le registrazioni del nuovo disco
10/05/2017 - 00:55
ENSLAVED: disponibile un altro brano dal nuovo live
21/04/2017 - 09:17
ENSLAVED: al lavoro sul prossimo disco
22/03/2017 - 20:22
ENSLAVED: in arrivo il primo live album ufficiale
15/12/2016 - 18:13
ENSLAVED: il tastierista lascia la band
07/09/2016 - 19:20
ENSLAVED: in arrivo la compilation 'The Sleeping Gods - Thorn'
ULTIME NOTIZIE
11/08/2017 - 23:01
ULVER: tornano in Italia a novembre per tre date
11/08/2017 - 20:17
H.E.A.T: ecco il nuovo singolo
11/08/2017 - 19:54
INCANTATION: tutto il nuovo album in streaming
11/08/2017 - 19:32
NOCTURNAL RITES: ecco il video di 'A Heart As Black As Coal'
11/08/2017 - 19:26
THE OFFERING: firmano per la Century Media Records
11/08/2017 - 19:17
NARCOTIC WASTELAND: ad ottobre il secondo disco, ecco i dettagli ed un brano
11/08/2017 - 19:11
L.A. GUNS: nuovo brano ascoltabile in streaming
11/08/2017 - 19:07
SATYRICON: disponibile il nuovo lyric video
11/08/2017 - 15:58
BLACK THERAPY: prenderanno parte al tour europeo con i Wintersun
11/08/2017 - 15:53
PANZER: il lyric video del brano ''We Can Not Be Silenced''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     