      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/08/17
KICKIN VALENTINA
Imaginary Creatures

11/08/17
THE LURKING FEAR
Out Of The Voiceless Grave

18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl

18/08/17
ULVEDHARR
Total War

19/08/17
MY TURN
My Turn

21/08/17
BATTLE RAIDER
Battle Raider

24/08/17
PAGAN ALTAR
The Room of Shadows

25/08/17
THE NEW ROSES
One More for the Road

25/08/17
CRIMFALL
Amain

25/08/17
QUEENS OF THE STONE AGE
Villains

CONCERTI

12/08/17
GARGANO ROCK FEST
PIAZZA IV NOVEMBRE - SAN NICANDRO GARGANICO (FG)

12/08/17
SPONGSTOCK
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)

13/08/17
HIGH ON FIRE
MUSICA W FESTIVAL - CASTELLINA MARITTMA (PI)

17/08/17
CONAN
I-WANT STUDIOS - Sacro Cuore di Romano d'Ezzelino (VI)

17/08/17
CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN + SPIRITUAL FRONT + SOVIET SOVIET + OTHER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)

17/08/17
TERROR
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)

18/08/17
GRAVE + AURA NOIR + DARK LUNACY + OTHER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)

18/08/17
ROCK METAL FEST
ZONA INDUSTRIALE - PULSANO (TA)

19/08/17
WHILE SHE SLEEPS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

19/08/17
IMPALED NAZARENE + SLAPSHOT + MARTYRDOD
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
L.A. GUNS: nuovo brano ascoltabile in streaming
11/08/2017 - 19:11 (44 letture)

RECENSIONI
77
89
91
ARTICOLI
17/03/2010
Live Report
L.A. GUNS + MARKONEE + RECKLESS
Pistole, Lasagne e Polenta!
 
ALTRE NOTIZIE
11/08/2017 - 19:11
L.A. GUNS: nuovo brano ascoltabile in streaming
12/07/2017 - 22:42
L.A. GUNS: svelata la tracklist ed il primo singolo del nuovo disco
05/05/2017 - 11:34
L.A. GUNS: ad ottobre il nuovo disco
02/12/2016 - 11:27
L.A. GUNS: Phil Lewis lascia la band
24/03/2016 - 15:15
L.A. GUNS: a fine maggio ad Osoppo
30/04/2012 - 15:40
L.A. GUNS: i dettagli della data di Bologna
28/04/2012 - 20:26
L.A. GUNS: tornano in Italia per quattro date
17/03/2012 - 11:30
L.A. GUNS: cinque date in Italia per la band di Tracii Guns
25/02/2012 - 20:50
L.A. GUNS: terminate le registrazioni
16/01/2012 - 14:06
L.A. GUNS: a brevissimo in studio
ULTIME NOTIZIE
11/08/2017 - 23:01
ULVER: tornano in Italia a novembre per tre date
11/08/2017 - 20:17
H.E.A.T: ecco il nuovo singolo
11/08/2017 - 19:54
INCANTATION: tutto il nuovo album in streaming
11/08/2017 - 19:32
NOCTURNAL RITES: ecco il video di 'A Heart As Black As Coal'
11/08/2017 - 19:26
THE OFFERING: firmano per la Century Media Records
11/08/2017 - 19:17
NARCOTIC WASTELAND: ad ottobre il secondo disco, ecco i dettagli ed un brano
11/08/2017 - 19:07
SATYRICON: disponibile il nuovo lyric video
11/08/2017 - 16:32
ENSLAVED: online il video della nuova ''Storm Son''
11/08/2017 - 15:58
BLACK THERAPY: prenderanno parte al tour europeo con i Wintersun
11/08/2017 - 15:53
PANZER: il lyric video del brano ''We Can Not Be Silenced''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     