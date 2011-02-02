      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/08/17
PAGAN ALTAR
The Room of Shadows

25/08/17
PORTRAIT
Burn the World

25/08/17
MORBID EVILS
Deceases

25/08/17
UNSEEN FAITH
Lost World

25/08/17
THE NEW ROSES
One More for the Road

25/08/17
QUEENS OF THE STONE AGE
Villains

25/08/17
CRIMFALL
Amain

25/08/17
DAGOBA
Black Nova

25/08/17
KAL-EL
Astrodoomeda

28/08/17
CHASTAIN
We Bleed Metal 17

CONCERTI

24/08/17
NERVOSA + GUESTS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

24/08/17
FESTA BIKERS (day 1)
ZONA INDUSTRIALE - COLOGNO AL SERIO (BG)

25/08/17
FESTA BIKERS (day 2)
ZONA INDUSTRIALE - COLOGNO AL SERIO (BG)

26/08/17
BREAKING SOUND METAL FEST
MESAGNE (BR)

26/08/17
HARD ROCKOLO FESTIVAL
PARCO ROCCOLO - PIEVE DI CADORE (BL)

26/08/17
FESTA BIKERS (day 3)
ZONA INDUSTRIALE - COLOGNO AL SERIO (BG)

27/08/17
BEERAPOCALYPSE NIGHT
IL CHIRINGUITO - PRATO

01/09/17
METAL INPALA (day 1)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

01/09/17
COLLEMETAL
CENTRO CIVICO "LA PORTA DEL PARCO" - COLLEBEATO (BS)

02/09/17
HAMMER OF THE GODS FESTIVAL
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
PORTRAIT: ascolta il brano ''Mine To Reap''
22/08/2017 - 17:31 (26 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
19/06/2017
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 27 - DIMMU BORGIR
07/06/2017
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 26 - The Cult
23/03/2017
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 25 - Bathory
30/10/2016
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 24 - Helloween
26/09/2016
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 23 - Marduk
17/06/2016
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 22 - Tool
29/04/2016
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 21 - Immortal
28/03/2016
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 20 - Pantera
01/03/2016
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 19 - Sepultura
17/02/2016
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 18 - Kreator
21/01/2016
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 17 - Savatage
19/01/2016
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 16 - Deep Purple
20/11/2015
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 15 - Megadeth
03/11/2015
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 14 - Mercyful Fate
20/10/2015
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 13 - Kiss
09/10/2015
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 12 - Led Zeppelin
23/02/2015
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 11 - Scorpions
30/12/2014
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 10 - Guns N` Roses
25/11/2014
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 9 - Queen
27/10/2014
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 8 - AC/DC
22/08/2014
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 7 - Motorhead
18/03/2014
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 6 - Metallica
16/02/2014
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 5 - Manowar
21/11/2013
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 4 - Death
23/10/2013
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 3 - Judas Priest
07/10/2013
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 2 - Slayer
04/09/2013
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 1 - Iron Maiden
 
ALTRE NOTIZIE
22/08/2017 - 17:31
PORTRAIT: ascolta il brano ''Mine To Reap''
20/07/2017 - 09:06
PORTRAIT: nuovo brano ascoltabile in streaming
22/06/2017 - 11:18
PORTRAIT: 'Burn the World' uscirà ad agosto
26/03/2016 - 11:06
FALL OF MINERVA: tutto 'Portraits' ascoltabile in streaming
10/04/2014 - 11:38
PORTRAIT: nuovo brano diffuso in streaming
28/08/2013 - 01:09
SOILWORK: in arrivo ad ottobre la ristampa di 'A Predator's Portrait'
02/07/2011 - 15:06
PORTRAIT: performance dal vivo con Messiah Marcolin
16/03/2011 - 11:36
PORTRAIT: svelata la tracklist del nuovo disco
02/02/2011 - 16:50
PORTRAIT: ascolta due nuovi brani in streaming
ULTIME NOTIZIE
22/08/2017 - 19:52
I PREVAIL: guarda il video di Lifelines
22/08/2017 - 19:47
PROPHETS OF RAGE: ecco il video di Radical Eyes
22/08/2017 - 18:17
THE BLACK DAHLIA MURDER: i dettagli del nuovo album e un video
22/08/2017 - 17:29
DIE APOKALYPTISCHEN REITER: guarda un nuovo video
22/08/2017 - 11:32
UNREAL TERROR: ecco i dettagli del nuovo disco
22/08/2017 - 11:23
PHANTOM ELITE: diffuso il video del nuovo singolo
22/08/2017 - 11:23
WOLVES IN THE THRONE ROOM: ascolta la nuova ''Angrboda''
22/08/2017 - 11:05
PAGAN ALTAR: tutto l'album finale in streaming
22/08/2017 - 10:42
ROMETAL: ecco il programma della nuova edizione
22/08/2017 - 10:27
HORRIFIED: ascolta la nuova ''Unanswered''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     