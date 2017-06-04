PROPHETS OF RAGE: ecco il video di Radical Eyes

24/08/17
PAGAN ALTAR
The Room of Shadows
25/08/17
PORTRAIT
Burn the World
25/08/17
MORBID EVILS
Deceases
25/08/17
UNSEEN FAITH
Lost World
25/08/17
THE NEW ROSES
One More for the Road
25/08/17
QUEENS OF THE STONE AGE
Villains
25/08/17
CRIMFALL
Amain
25/08/17
DAGOBA
Black Nova
25/08/17
KAL-EL
Astrodoomeda
28/08/17
CHASTAIN
We Bleed Metal 17
24/08/17
NERVOSA + GUESTS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
24/08/17
FESTA BIKERS (day 1)
ZONA INDUSTRIALE - COLOGNO AL SERIO (BG)
25/08/17
FESTA BIKERS (day 2)
ZONA INDUSTRIALE - COLOGNO AL SERIO (BG)
26/08/17
BREAKING SOUND METAL FEST
MESAGNE (BR)
26/08/17
HARD ROCKOLO FESTIVAL
PARCO ROCCOLO - PIEVE DI CADORE (BL)
26/08/17
FESTA BIKERS (day 3)
ZONA INDUSTRIALE - COLOGNO AL SERIO (BG)
27/08/17
BEERAPOCALYPSE NIGHT
IL CHIRINGUITO - PRATO
01/09/17
METAL INPALA (day 1)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)
01/09/17
COLLEMETAL
CENTRO CIVICO "LA PORTA DEL PARCO" - COLLEBEATO (BS)
02/09/17
HAMMER OF THE GODS FESTIVAL
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)