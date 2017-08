THE SMASHING PUMPKINS: nuovo album solista per Billy Corgan, ecco i dettagli

23/08/2017 - 19:19 (105 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 4 Mh...strana...affascinante, anche se sembra un po incompleta 3 Vedremo, in fondo degli smashing ho sempre apprezzato un pò tutto. 2 No, non ho detto nulla di questo..Non fai ridere.. 1 Estiqaatsi, dice che se lui vuole fare nuovo album, fa molto bene a fare questo. Ma Estiqaatsi... dice anche che se è buono per lui, forse non è buono per tutti... ma Estiqaatsi è gentile... Estiqaatsi lascia fare. Estiqaatsi dice "augh" a popolo Metal.