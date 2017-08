ANATHEMA: i dettagli del nuovo disco di Daniel Cavanagh ed un brano

Non voglio dire che è brutta musica..no..questo no..ma insomma a me non mi dice nulla, dal titolo credevo in qualcosa di più tosto, invece c'è da sbadigliare per mezz'ora..D'altronde questi arrivati in età di "andropausa"si sono rotti del "metal, musica sessista e omofoba", musica per adolescenti, un'errore di gioventù.. Deve essere l'ultima moda, quella sopra i 40 anni, di fare le persone serie, cravattina e hi phone 10, duemila selfie su instagram, al giorno..moda che io non seguirò mai, W chi resta metallaro sempre fino a 90 anni e anche dopo, e adesso mi ascolto The Exorcist dei Possessed, stesso titolo..ma ben altra cosa!!