GHOST: ecco il video di 'He Is'

24/08/2017 - 21:20 (127 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 4 Stupenda 3 Canzone emotivamente molto forte per me. Super pezzone. 2 Mai capito l'importanza data a questa canzone, tra i tanti buoni pezzi dei Ghost. Video in linea con questa medietà. 1 il video sicuramente sarà meliore...