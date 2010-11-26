GHOST: ecco il video di 'He Is'

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lux chaos
Venerdì 25 Agosto 2017, 0.15.51
4
Stupenda
Galilee
Giovedì 24 Agosto 2017, 23.06.52
3
Canzone emotivamente molto forte per me. Super pezzone.
Ian Hus
Giovedì 24 Agosto 2017, 22.17.14
2
Mai capito l'importanza data a questa canzone, tra i tanti buoni pezzi dei Ghost. Video in linea con questa medietà.
ObscureSolstice
Giovedì 24 Agosto 2017, 21.36.07
1
il video sicuramente sarà meliore...
RECENSIONI
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80
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