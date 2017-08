ARCH ENEMY: online il video del nuovo singolo

5 Io invece non posso credere come la gente continui ancora ad acquistare i loro nuovi album e a supportarli. Preferisco tenermi stretti i primissimi 'Enemy. 4 Verrà un giorno in cui Amott non scriverà più canzoni con la stessa, identica struttura, in cui non ci sarà per forza un diavolo di ritornello melodico, in cui Alissa canterà ANCHE in pulito e loomis potrà fornire il suo prezioso contributo, MA.....non mi sembra sia questo il giorno. E l'album. Peccato 3 Io non ci posso credere che con quei due mostri sacri dietro le 6 corde non si possa fare più di così. Pezzo veramente scarso. 2 Speravo fino all'ultimo che la cava gli crollasse addosso...peccato, che brano dimmerda 1 Un pochino deboluccia, mah