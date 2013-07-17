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BELPHEGOR: guarda il nuovo lyric video
25/08/2017 - 16:26 (63 letture)

lisablack
Venerdì 25 Agosto 2017, 17.29.31
2
Non c'è male davvero...!!! Molto bene!
Thrash Til' Death
Venerdì 25 Agosto 2017, 17.07.13
1
Bel pezzo, ottime atmosfere. Lo preferisco al primo singolo Baphomet, che già non mi dispiaceva per niente. Avanti così Belphegor!!!!!!!!!
RECENSIONI
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