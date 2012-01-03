HOLLYWOOD UNDEAD: guarda il nuovo video

28/08/17
CHASTAIN
We Bleed Metal 17
01/09/17
RESCUE RANGERS
Join Hate
01/09/17
MAGENTA HARVEST
...And Then Came The Dust
01/09/17
SATOR
Ordeal
01/09/17
DARK AVENGER
The Beloved Bones: Hell
01/09/17
FROM NORTH
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04/09/17
TALES OF GAIA
Hypernova
08/09/17
COMEBACK KID
Outsider
08/09/17
ALICE COOPER
Welcome To My Nightmare Special Edition
08/09/17
GODS OF SILENCE
Neverland
26/08/17
BREAKING SOUND METAL FEST
MESAGNE (BR)
26/08/17
HARD ROCKOLO FESTIVAL
PARCO ROCCOLO - PIEVE DI CADORE (BL)
26/08/17
FESTA BIKERS (day 3)
ZONA INDUSTRIALE - COLOGNO AL SERIO (BG)
27/08/17
BEERAPOCALYPSE NIGHT
IL CHIRINGUITO - PRATO
01/09/17
METAL INPALA (day 1)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)
01/09/17
COLLEMETAL
CENTRO CIVICO "LA PORTA DEL PARCO" - COLLEBEATO (BS)
02/09/17
HAMMER OF THE GODS FESTIVAL
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
02/09/17
METAL INPALA (day 2)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)
04/09/17
RICHIE KOTZEN
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
08/09/17
DANKO JONES + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)