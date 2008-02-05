VULTURE INDUSTRIES: guarda un nuovo video

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01/09/17
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02/09/17
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METAL INPALA (day 2)
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04/09/17
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CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

08/09/17
DANKO JONES + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/09/17
DRIPPING ROOF + DEEP AS OCEAN
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

09/09/17
DEAD BY APRIL + SIAMESE
LEGEND CLUB - MILANO

12/09/17
TOXIK
LEGEND CLUB - MILANO

13/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI
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28/08/2017 - 17:17 (50 letture)

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09/05/2015
Live Report
ARCTURUS + VULTURE INDUSTRIES + KRAKOW + SEVEN IMPALE
Locomotiv, Bologna - 03/05/15
 
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