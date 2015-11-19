AMARANTHE: guarda il video di ''Maximize''

01/09/17
DARK AVENGER
The Beloved Bones: Hell
01/09/17
SATOR
Ordeal
01/09/17
PARADISE LOST
Medusa
01/09/17
FROM NORTH
From North
01/09/17
EPICA
The Solace System
01/09/17
RESCUE RANGERS
Join Hate
01/09/17
MAGENTA HARVEST
...And Then Came The Dust
04/09/17
TALES OF GAIA
Hypernova
08/09/17
ARGUS
From Fields Of Fire
08/09/17
ACE FREHLEY
Anomaly Deluxe
01/09/17
METAL INPALA (day 1)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)
01/09/17
COLLEMETAL
CENTRO CIVICO "LA PORTA DEL PARCO" - COLLEBEATO (BS)
02/09/17
HAMMER OF THE GODS FESTIVAL
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
02/09/17
METAL INPALA (day 2)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)
04/09/17
RICHIE KOTZEN + THE KONINCKS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
08/09/17
DANKO JONES + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
08/09/17
DRIPPING ROOF + DEEP AS OCEAN
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
09/09/17
DEAD BY APRIL + SIAMESE
LEGEND CLUB - MILANO
12/09/17
TOXIK
LEGEND CLUB - MILANO
13/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI