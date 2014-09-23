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08/09/17
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08/09/17
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09/09/17
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TOXIK
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13/09/17
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OFFICINE SONORE - VERCELLI
NE OBLIVISCARIS: ascolta un nuovo brano
29/08/2017 - 20:30 (105 letture)

Nileator
Martedì 29 Agosto 2017, 23.59.39
3
No,ma fatelo un passo falso quando volete. Fenomenali
Luky
Martedì 29 Agosto 2017, 21.57.00
2
Non ne sbagliano una.
Armonie Universali (M. G.)
Martedì 29 Agosto 2017, 21.30.25
1
Decisamente migliore del primo singolo.
RECENSIONI
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01/11/2016
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ENSLAVED + NE OBLIVISCARIS + OCEANS OF SLUMBER
Traffic Live Club, Roma, 27/10/2016
08/11/2015
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