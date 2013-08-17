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02/09/17
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PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

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08/09/17
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08/09/17
DRIPPING ROOF + DEEP AS OCEAN
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

09/09/17
DEAD BY APRIL + SIAMESE
LEGEND CLUB - MILANO

12/09/17
TOXIK
LEGEND CLUB - MILANO

13/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI
ANVIL: terminate le registrazioni del prossimo disco
30/08/2017 - 09:15 (33 letture)

Ulvez
Mercoledì 30 Agosto 2017, 10.14.46
1
ottimo! lo ascolterò volentieri
RECENSIONI
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s.v.
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