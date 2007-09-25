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01/09/17
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01/09/17
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01/09/17
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01/09/17
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01/09/17
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Join Hate

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04/09/17
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01/09/17
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01/09/17
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CENTRO CIVICO "LA PORTA DEL PARCO" - COLLEBEATO (BS)

02/09/17
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02/09/17
METAL INPALA (day 2)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

04/09/17
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CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

08/09/17
DANKO JONES + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/09/17
DRIPPING ROOF + DEEP AS OCEAN
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

09/09/17
DEAD BY APRIL + SIAMESE
LEGEND CLUB - MILANO

12/09/17
TOXIK
LEGEND CLUB - MILANO

13/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI
SOIL: online il video della cover di 'Gimme Some Lovin‘'
30/08/2017 - 09:52 (16 letture)

RECENSIONI
67
ARTICOLI
26/02/2017
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KREATOR + SEPULTURA + SOILWORK + ABORTED
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 21/02/2017
30/06/2016
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SOILWORK + DESPITE EXILE + LOGICAL TERROR
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08/06/2016
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Imperturbabile Dinamicità
07/03/2013
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Infinite possibilità
31/12/2010
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ALL THAT REMAINS + SOILWORK + CALIBAN + BLEED FROM WITHIN + NEAERA
Magazzini Generali, MIlano, 14/12/2010
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