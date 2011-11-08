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01/09/17
RESCUE RANGERS
Join Hate

01/09/17
FROM NORTH
From North

01/09/17
DARK AVENGER
The Beloved Bones: Hell

01/09/17
SATOR
Ordeal

01/09/17
PARADISE LOST
Medusa

01/09/17
EPICA
The Solace System

01/09/17
MAGENTA HARVEST
...And Then Came The Dust

04/09/17
TALES OF GAIA
Hypernova

08/09/17
ARCH ENEMY
Will To Power

08/09/17
TEMPERANCE
Maschere – A Night At The Theater

CONCERTI

01/09/17
METAL INPALA (day 1)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

01/09/17
COLLEMETAL
CENTRO CIVICO "LA PORTA DEL PARCO" - COLLEBEATO (BS)

02/09/17
HAMMER OF THE GODS FESTIVAL
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)

02/09/17
METAL INPALA (day 2)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

04/09/17
RICHIE KOTZEN + THE KONINCKS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

08/09/17
DANKO JONES + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/09/17
DRIPPING ROOF + DEEP AS OCEAN
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

09/09/17
DEAD BY APRIL + SIAMESE
LEGEND CLUB - MILANO

12/09/17
TOXIK
LEGEND CLUB - MILANO

13/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI
SEPTICFLESH: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
31/08/2017 - 23:17 (39 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
10/05/2013
Live Report
THE GREAT MASS OVER EUROPE TOUR 2013 – SEPTICFLESH + FLESHGOD APOCALYPSE + CARACH ANGREN + DESCENDING
Fillmore, Cortemaggiore (PC), 06/05/2013
13/11/2011
Live Report
AMON AMARTH + AS I LAY DYING + SEPTICFLESH
New Age, Roncade (TV), 08/11/2011
 
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13/07/2017 - 18:26
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14/06/2017 - 18:35
SEPTICFLESH: a settembre il nuovo disco, svelati i dettagli ed un brano
07/06/2016 - 19:08
SEPTICFLESH: annunciano il nuovo album per il 2017 e la tracklist della ristampa
29/05/2016 - 23:05
SEPTICFLESH: ad agosto la ristampa di 'Revolution DNA'
01/04/2015 - 17:10
SEPTICFLESH: guarda il nuovo video
15/12/2014 - 20:24
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08/12/2014 - 19:54
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KING WOMAN: guarda un nuovo video
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AVATARIUM: online il lyric video di ''Medusa Child''
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STEELHEART: ascolta la nuova ''Come Inside''
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LORD OF THE LOST: online il video di ''Lighthouse''
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