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01/09/17
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Join Hate

01/09/17
FROM NORTH
From North

01/09/17
DARK AVENGER
The Beloved Bones: Hell

01/09/17
SATOR
Ordeal

01/09/17
PARADISE LOST
Medusa

01/09/17
EPICA
The Solace System

01/09/17
MAGENTA HARVEST
...And Then Came The Dust

04/09/17
TALES OF GAIA
Hypernova

08/09/17
ARCH ENEMY
Will To Power

08/09/17
TEMPERANCE
Maschere – A Night At The Theater

CONCERTI

01/09/17
METAL INPALA (day 1)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

01/09/17
COLLEMETAL
CENTRO CIVICO "LA PORTA DEL PARCO" - COLLEBEATO (BS)

02/09/17
HAMMER OF THE GODS FESTIVAL
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)

02/09/17
METAL INPALA (day 2)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

04/09/17
RICHIE KOTZEN + THE KONINCKS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

08/09/17
DANKO JONES + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/09/17
DRIPPING ROOF + DEEP AS OCEAN
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

09/09/17
DEAD BY APRIL + SIAMESE
LEGEND CLUB - MILANO

12/09/17
TOXIK
LEGEND CLUB - MILANO

13/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI
KREATOR: a gennaio torneranno in Italia per una data con Decapitated e Dagoba
31/08/2017 - 23:31 (43 letture)

RECENSIONI
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Estragon, Bologna, 15/12/2010
19/06/2010
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Terrible Certainty - Petrozza, i Kreator e la caduta del Muro
11/02/2009
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Parla Mille
 
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