MASTODON: ascolta il brano inedito 'Toe To Toes'

01/09/2017 - 08:29 (66 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 Per me stupenda... 1 Mh...come stile sulla scia delle canzoni di Once more (per me stupendo) e Emperor (per me appena discreto), ma l'ispirazione mi sembra pi vicina a quest'ultimo album, quindi un p carente, infatti l'unica canzone che proviene da quelle sessioni, spero che quelle provenienti dal precedente album siano pi "in forma"