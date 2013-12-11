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01/09/17
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01/09/17
FROM NORTH
From North

01/09/17
DARK AVENGER
The Beloved Bones: Hell

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01/09/17
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04/09/17
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08/09/17
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Will To Power

08/09/17
TEMPERANCE
Maschere – A Night At The Theater

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01/09/17
METAL INPALA (day 1)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

01/09/17
COLLEMETAL
CENTRO CIVICO "LA PORTA DEL PARCO" - COLLEBEATO (BS)

02/09/17
HAMMER OF THE GODS FESTIVAL
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)

02/09/17
METAL INPALA (day 2)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

04/09/17
RICHIE KOTZEN + THE KONINCKS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

08/09/17
DANKO JONES + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/09/17
DRIPPING ROOF + DEEP AS OCEAN
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

09/09/17
DEAD BY APRIL + SIAMESE
LEGEND CLUB - MILANO

12/09/17
TOXIK
LEGEND CLUB - MILANO

13/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI
CREMATORY: disponibile un'anticipazione del nuovo CD/DVD
01/09/2017 - 09:01 (28 letture)

RECENSIONI
71
s.v.
ARTICOLI
26/02/2014
Intervista
CREMATORY
Il giusto rimedio per il rinnovamento
 
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