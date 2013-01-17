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01/09/17
RESCUE RANGERS
Join Hate

01/09/17
FROM NORTH
From North

01/09/17
DARK AVENGER
The Beloved Bones: Hell

01/09/17
SATOR
Ordeal

01/09/17
PARADISE LOST
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01/09/17
EPICA
The Solace System

01/09/17
MAGENTA HARVEST
...And Then Came The Dust

04/09/17
TALES OF GAIA
Hypernova

08/09/17
ARCH ENEMY
Will To Power

08/09/17
TEMPERANCE
Maschere – A Night At The Theater

CONCERTI

01/09/17
METAL INPALA (day 1)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

01/09/17
COLLEMETAL
CENTRO CIVICO "LA PORTA DEL PARCO" - COLLEBEATO (BS)

02/09/17
HAMMER OF THE GODS FESTIVAL
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)

02/09/17
METAL INPALA (day 2)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

04/09/17
RICHIE KOTZEN + THE KONINCKS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

08/09/17
DANKO JONES + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/09/17
DRIPPING ROOF + DEEP AS OCEAN
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

09/09/17
DEAD BY APRIL + SIAMESE
LEGEND CLUB - MILANO

12/09/17
TOXIK
LEGEND CLUB - MILANO

13/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI
CANNABIS CORPSE: disponibile un altro brano
01/09/2017 - 09:37 (22 letture)

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