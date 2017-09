Adoro i PL, che si tratti di Draconian Times o One Second o Gothic o The Plague Within. Sembra che con Medusa spingano ancora sul death doom, però - per quanto ami il metal estremo e comunque mi siano piaciuti entrambi i singoli - mi sento di dare un po' di ragione a chi li ha criticati ultimamente: un po' di monotonia c'è, e la mancanza di pezzi cantati puliti inizia a farsi sentire. Speriamo che il resto del disco mi smentisca.