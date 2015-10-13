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02/09/17
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ELYON CLUB - ROZZANO (MI)

02/09/17
METAL INPALA (day 2)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

04/09/17
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08/09/17
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08/09/17
DRIPPING ROOF + DEEP AS OCEAN
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09/09/17
DEAD BY APRIL + SIAMESE
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12/09/17
TOXIK
LEGEND CLUB - MILANO

13/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI

14/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
EXENZIA - PRATO

15/09/17
IXXI + KULT + APOCRYPHAL
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DANZIG: ecco il video di 'Last Ride'
02/09/2017 - 10:18 (24 letture)

RECENSIONI
s.v.
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