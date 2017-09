COUNTERPARTS: nuovo brano ascoltabile in streaming

04/09/2017 - 19:37 (45 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 cioè gli ultimi singoli non ci sono, il resto c'è tutto, scusate l'esagerazione 1 li ho scoperti da poco e li adoro, ma non mettono una mazza su spotify dio santo, perché no?