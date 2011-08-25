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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/09/17
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LEGEND CLUB - MILANO

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IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI

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IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
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IXXI + KULT + APOCRYPHAL
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

15/09/17
THEATRES DES VAMPIRES + WAIT HELL IN PAIN + HERETICS DREAM
TRAFFIC CLUB - ROMA

15/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

16/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
COUNTERPARTS: nuovo brano ascoltabile in streaming
04/09/2017 - 19:37 (45 letture)

Sentenza
Lunedì 4 Settembre 2017, 19.45.59
2
cioè gli ultimi singoli non ci sono, il resto c'è tutto, scusate l'esagerazione
Sentenza
Lunedì 4 Settembre 2017, 19.45.31
1
li ho scoperti da poco e li adoro, ma non mettono una mazza su spotify dio santo, perché no?
RECENSIONI
80
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