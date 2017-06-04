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08/09/17
DANKO JONES + GUEST TBA
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08/09/17
DRIPPING ROOF + DEEP AS OCEAN
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09/09/17
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14/09/17
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15/09/17
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15/09/17
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TRAFFIC CLUB - ROMA

15/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

16/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
PROPHETS OF RAGE: nuovo brano online
05/09/2017 - 20:08 (36 letture)

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29/06/2017
Live Report
SYSTEM OF A DOWN + PROPHETS OF RAGE
Visarno Arena, Firenze, 25/06/2017
 
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