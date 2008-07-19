ORIGIN: video premiere di 'Infinitesimal To The Infinite'

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Galilee
Martedì 5 Settembre 2017, 21.12.26
2
A me la violenza e lo spiatter nel cinema piacciono abbestia, soprattutto quando raggiungono livelli paradossali,nella realtà sono l'opposto. Questo video invece è proprio brutto e basta.
lisablack
Martedì 5 Settembre 2017, 20.30.24
1
Cha cazzata di video..questi videoclip così violenti sono proprio inutili per me, meglio ascoltare il brano senza vedere niente.
RECENSIONI
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