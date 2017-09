ANGRA: tre date in Italia ad aprile con gli Operation Mindcrime

Stessa cosa dei Nightwish...ma perche' certi gruppi perfetti cosi com'erano es gli Angra con Andre Matos e Kiko Loureiro (i Nightwish con Tarja..e diversi altri casi che al momento non mi sovvengono..)perche' cavolo non cambiano il nome del gruppo???!!!No xke sti gruppi qua che io ADORAVO nella formazione originaria..con le nuove line-up non riesco piu' a seguirli..cioe' non sono + loro cavoli!!!Sono dei gruppi diversi e molto peggiori a mio punto di vista.Lione dovrebbe stare nei Rhapsody,Matos negli Angra e Tarja nei Nightwish.Sarebbe un mondo migliore almeno musicalmente!!vabbe....