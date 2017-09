Non trovo le parole per descrivere il pezzo ma ci provo: malinconico, immediato, semplicemente spettacolare. Un rimando ai trees of eternity con l'altalenanza della voce femminile e maschile (e che voci) a farla da padrona. Tomi Joutsen alterna growl e clean come solo lui sa fare. Questo pezzo è a dir poco una bomba. Il primo singolo era bellissimo ma questo lo supera. Se il disco si mantiene così senza dubbio il mio disco dell'anno e oltre.