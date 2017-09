BRUCE DICKINSON: in arrivo il boxset 'Soloworks - the vinyl collection'

06/09/2017 - 11:12 (192 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 5 D' accordo sia su Chemical che su Accident , due album da paura (ma anche Tyranny è fantastico e non scherza) , ma l'album che secondo me andrebbe rivalutato in toto , è quel capolavoro di "Balls to Picasso". E' sicuramente il meno "Maiden oriented" (insieme a Tattoed e Skunkworks che però lasciano molto a desiderare) , ma è proprio la sua perfezione nella sua originalità e "stravaganza" a renderlo un pezzo da 90. Anzi da 100. 4 Concordo, ma anche Accident Of Birth ha dei pezzi da urlo!!!! 3 Estenderei agli ultimi 3... 2 Concordo su The Chemical Wedding... 1 Chemical Wedding capolavoro degno di stare al cospetto dei migliori dischi degli Iron....