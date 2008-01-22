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From Fields Of Fire

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08/09/17
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08/09/17
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08/09/17
DRIPPING ROOF + DEEP AS OCEAN
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09/09/17
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13/09/17
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14/09/17
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15/09/17
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15/09/17
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16/09/17
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REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
ELUVEITIE: guarda il video di ''Catvrix''
06/09/2017 - 18:36 (74 letture)

RECENSIONI
73
65
s.v.
58
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75
ARTICOLI
17/08/2017
Intervista
ELUVEITIE
Di miti e spiritualità
09/11/2015
Live Report
EPICA + ELUVEITIE + SCAR SIMMETRY
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 04/11/2015
06/11/2014
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ELUVEITIE + ARKONA + SKALMOLD
New Age Club, Roncade (TV), 31/10/2014
23/09/2012
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SABATON + ELUVEITIE + WISDOM
Alcatraz, Milano, 19/09/2012
08/11/2011
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DARK TRANQUILLITY + ELUVEITIE + MERCENARY ed altri
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 03/11//2011
08/12/2010
Live Report
ELUVEITIE + SPELLBLAST + FUROR GALLICO
Mac2, Schio, 03/12/2010
22/01/2008
Intervista
ELUVEITIE
Parla Chrigel Glanzmann
 
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