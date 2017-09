TANKARD: disponibile il video di ''Schwarz Weiß Wie Schnee''

06/09/2017 - 18:44 (84 letture)



Federico "Vandroy" Landini 4 qui sarà stata la prima volta che hanno suonato in uno stadio in vita loro 3 Non ne possiamo più delle divise blu, No al calcio moderno, No alla pay tv! Eintracht und Atalanta freunde Uber Alles! Grandissimi Tankard! Flirting with desaster!!! 2 Sembrano le ns curve negli anni 80! NO al calcio moderno! 1 grandi Tankard...ma a me il calcio sta sulle palle, sport che andrebbe abolito per i troppi soldi che girano sotto sotto..